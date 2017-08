Fin de la saison des festivals avec les 20 ans du Laundry Day à Anvers

La saison des festivals s'achève avec le Laundry Day ce samedi 2 septembre sur le site de Middenvijver dans le quartier Linkeroever à Anvers. Cette édition signera ses 20 ans et pour l'occasion, les organisateurs serviront ce mercredi "le plus grand gâteau du monde" (17 m de long, 15m de large, 60 cm de haut). Le festival promet une innovation en termes d'expérience musicale avec dix podiums disposés en cercle et dos à dos: une scène live et les neuf autres dédiées aux DJ. À cette disposition scénique en étoile s'ajouteront des spectacles vidéo et lumière.

La programmation live affiche Bazart, Warhola, Tout Va Bien ou encore Coely, la rappeuse anversoise d'origine congolaise. Les autres scènes accueilleront de célèbres DJ tels que the Magician, Len Faki, Speedy J, Stephan Bodzin, DJ Craze, et bien d'autres.

Infos sur www.laundryday.be