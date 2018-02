Fakear sort Lost in Time et annonce un nouvel album

Comme un rayon de soleil chaleureux en plein hiver, Fakear dévoile le single exotique Lost in Time, composé avec des français gravant de plus en plus leur nom sur la scène musicale : Polo & Pan, Noraa et Clément Bazin.

Après le bon accueil de ses deux premiers albums, mais aussi de ses EP gorgés de pépites (La Lune Rousse, Karmaprana...), celui qui jongle avec les MPC annonce un nouvel album prévu pour le 13 avril prochain.

Fakear présentera prochainement son nouvel opus à l'occasion des Nuits Botaniques, le 28 avril prochain.

Guillaume Scheunders