Fabiola, le retour de Basse-Partout

Un bar, une rue, un snack, une piste d'athlétisme, une église, chez mamy, un terrain de foot, un terrain de pétanque... Le clip tout sourire de Failure a des airs de carte postale du 1030. Et colle bien à la peau du morceau qu'il illustre, rock garage frais et insouciant lorgnant vers les versants les plus pop d'Ariel Pink, des Black Lips ou de Ty Segall.

Fabiola, c'est donc le nouveau groupe d'Antoine Pasqualini (Monolithe Noir, Arch Woodman), Aurélie Muller (Blondy Brownie, V.O.) et Lucie Rezsöhazy, mais surtout de Fabrice Detry, soit le gars qui a cumulé tant de projets pop-rock en Fédération Wallonie-Bruxelles (Austin Lace, The Tellers, Hallo Kosmo...) que d'aucuns n'avaient pas hésité à l'affubler du sobriquet Basse-Partout. De ce nouveau projet, il avait déjà lâché un premier extrait très Tame Impala il y a trois ans, mais la suite se dessine aujourd'hui bien plus clairement. La sortie du premier album, Check My Spleen, assortie d'un showcase au Botanique, est prévue pour le 10 octobre prochain. Save the date, comme on dit.

(Le morceau rejoint notre playlist évolutive Nouveautés made in Belgium)