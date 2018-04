Et les meilleurs ambassadeurs belges du vinyle sont...

Fiers d'un livre dont tous les exemplaires ont été écoulés en une demi-journée et d'une exposition couronnée de succès, Red Bull Vinyl Frontiers lançait à nouveau cette année un concours pour récompenser ceux qui ont porté le plus haut les couleurs du vinyle en Belgique. Trois catégories étaient en jeu, dont celle de la meilleure pochette, du meilleur label et de la meilleure contribution. Le jury était composé de Kurt Overbergh (AB), Lefto (Studio Brussel), Ayco Duyster (Radio 1), Sasha Van der Speeten (De Morgen, Bruzz), Camille Loiseau (Atelier 210), Philippe Coicou (Strictly Niceness) et Rik De Bruycker (Bruzz, Studio Brussel).

Du côté des pochettes, c'est le groupe Amenra qui l'emporte avec leur album Mass IV. L'artwork est une photo du photographe Stephan Vanfleteren et colle parfaitement avec l'esprit de l'album. "C'est une symbiose parfaite entre la musique et la pochette", a écrit le jury.

Révélateur de groupes comme STUFF., De Beren Gieren ou BRZVLL, sdban a été élu meilleur label. "En révélant ces nouveaux talents et en mettant en lumière le jazz oublié et des merveilles de funk, le label n'a pas seulement contribué à l'héritage culturel belge, il a également été acclamé par la critique internationale", peut-on lire sur la page des résultats.

Pour la meilleure contribution, on retrouve deux gagnants. Le spectacle Belpop Bonanza, orchestré par Jimmy Dewit et Jan Delvaux, est l'un deux. Racontant l'histoire de la pop belge, faisant des liens que même les acteurs de notre scène belge n'auraient pas pu imaginer, organisant une émission télévisée dans le magasin louvaniste "Kringwinkel" où ils ont vendu des vinyles belges qu'ils ont collecté un peu partout, les deux compatriotes ont séduit le jury.

Enfin, deuxième gagnant de cette catégorie, l'exposition 25 ans de disques 2.0. Deuxième édition de l'exposition, consistant en une plongée dans l'histoire du hip hop et du rap belge. Le jury a qualifié l'expo d'"ingénieuse et qui a mis une scène à l'honneur qui, auparavant, était principalement active dans les milieux d'avant-garde."

