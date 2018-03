Esperanzah! clôture sa programmation musicale avec 14 nouveaux noms

Comme en 2017, le festival proposera trois scènes baptisées "Jardin", "Futuro" et "Alpha" et dédiées à une identité musicale et artistique propre. Ainsi le vendredi, les festivaliers retrouveront, en plus de Jain, Roméo Elvis et Gaël Faye, le groupe Sidi Wacho, Lyre le temps inspiré des années folles ou encore Barcelona Gipsy Balkan Orchestra dont les sept musiciens viennent des quatre coins d'Europe.

Le samedi sera encore l'occasion d'écouter du rap avec les textes engagés de Médine et la rappeuse Chilla, féministe de 23 ans, ainsi que dans un tout autre registre, le groupe irako-belge Nawaris, Baï Kamara Jr et Oum. Ils s'ajoutent à la programmation du deuxième jour auprès de Juicy, Naâman ou encore Goran Bregovic.

Enfin, le festival accueillera pour son dernier jour le groupe Her, gros coup de coeur du programmateur, aux mélanges de soul et de musique électronique, Belcirque, La Fine Équipe, Karim Baggili, Studio Shap Shap et Bernard Orchestar aux côtés de noms comme Mélanie De Biaso et Grand Corps Malade annoncés précédemment.

Parallèlement aux concerts, le festival engagé proposera entre autres des spectacles de rue, des débats et des activités pour les enfants.