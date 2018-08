En images: le festival Esperanzah! d'Ithier Held, étudiant au 75

Français vivant à Bruxelles depuis six ans, Ithier Held a fini l'ESA le 75 après des études de cinéma à Paris et essaye de produire des projets documentaires en rapport à l'humain, que ça soit au travers de photographies d'architecture ou de portraits. Il travaille toujours en films analogiques et pratique principalement la chambre technique 4x5". Il a ici pris le parti de travailler uniquement à la chambre technique grand format (12x9 cm), avec une Linhof Technika de 1953 et des films Ilford HP5+ périmés en 2005. Il a uniquement réalisé des portraits de festivaliers, toujours avec un même protocole: portrait en pied, maximum 3 personnes sur l'image, pas de grand sourire... Des festivaliers au naturel, essayant de capter leur singularité humaine... Ithier a toujours gardé toujours à peu près la même distance avec son sujet afin de créer un effet sériel. Aucune des images n'est recadrée, il a fait le choix de garder le bord des négatifs. Aucune manipulation sur Photoshop, si ce n'est pour régler quelques niveaux ou enlever quelques poussières gênantes.

Plus de photos d'Ithier Held: https://cargocollective.com/ithierheld - https://www.instagram.com/ithierheld/