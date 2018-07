En images: l'enfance de Kurt Cobain exposée au musée

Croquis, dessins, vêtements et même voiture: l'expo Growing Up Kurt Cobain, au Museum of Style Icons de Newbridge, Irlande, aligne des dizaines d'objets personnels ayant appartenu à Kurt Cobain, dont beaucoup n'avaient encore jamais été montrés au public. Sa fille Frances Bean était au vernissage, ainsi que sa soeur et sa mère.