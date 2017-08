En images: Esperanzah! par Lucas Gaspar et Rachel Verza, étudiants au 75

Après de études de management assez périlleuses, Lucas Jean Louis Gaspar (24 ans) est maintenant étudiant en photographie au 75. Il travaille actuellement sur la petite ville wallonne de Gembloux et essaie d'en tirer un portrait, bien que subjectif.

Étudiante française en photographie à l'ESA 75 de 25 ans, Rachel Verza quitte Paris pour Bruxelles il y a maintenant 2 ans avec un diplôme de graphiste sous le bras. Elle ne connaissait rien de la ville. Elle n'en connaissait pas davantage sur la photographie. À ce moment là, ce qui lui plaisait, c'étaient les photos posées en studio où le hasard et l'accident ne trouvent pas réellement leur place. Aujourd'hui c'est quasiment tout l'inverse, elle travaille essentiellement à l'argentique couleur et au FLASH! Fragments de détails qui passent inaperçu, portraits posés, volés, flashés, objets trouvés, délaissés... Elle aime quand le flash donne une nouvelle apparence stylistique à un élément qui est différente de celle de son origine. Le festival Esperanzah fut une nouvelle et belle expérience pour elle, une forme d'Utopia des Temps modernes à la limite de la crise apocalyptique. www.instagram.com/rachelverza