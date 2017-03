En écoute: Sean Lennon a coécrit une chanson avec Carrie Fisher avant sa mort

"Carrie et moi avons écrit cette chanson il y a des années. Quand elle est morte, je me suis dit qu'il fallait que je l'enregistre, explique Sean Lennon sur Soundcloud. Ce n'est qu'une démo non mixée, qu'on a enregistrée en quelques heures. Mais les paroles qu'elle a écrites avec moi sont merveilleuses. Carrie et moi restions éveillés jusqu'à l'aube, à bavarder et déblatérer sur la vie. Ces moments étaient exceptionnels. Quoi qu'il en soit, nous avons écrit une chanson sur le fait de rester éveillé trop tard et entendre les oiseaux chanter. Willow Smith est un ange prodigue et a été assez généreuse pour prêter sa voix en or à cette petite chanson."

Si la mélodie de Bird Song tend à rappeler le Because des Beatles, la ballade au piano que vient de partager Sean Lennon est aussi belle que remplie du cynisme cher à Carrie Fisher. On en veut pour preuve les paroles de la coda: "It's all so wrong/To greet the dawn/The birds sing that awful song saying/'You don't belong here!'"

Sean Lennon entretenait une amitié toute particulière avec Carrie Fisher. Dans un hommage poignant au lendemain de sa mort, il la qualifiait d'ailleurs d'"une de mes meilleures et plus proches amies que j'ai eues de ma vie", expliquant plus loin qu'elle "comptait plus pour [lui] qu'un simple ami ou membre de [sa] famille. Tu étais une part de moi-même. Au vu des épreuves que représente le fait d'être le fils ou la fille d'une célébrité, personne ne m'a aidé ni inspiré autant que Carrie Fisher."

Musicalement, le filleul d'Elton John n'en est évidemment pas à son premier coup d'essai: on retient surtout de lui son deuxième album solo, Friendly Fire (2006), le Midnight Sun (2014) de The Ghost of a Saber Tooth Tiger, son duo psyché avec sa mannequin de copine Charlotte Kemp Muhl, ou encore sa récente collaboration avec Les Claypool de Primus pour The Claypool Lennon Delirium.