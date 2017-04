En écoute: Kendrick Lamar dévoile son album, Damn

Voilà quelques semaines que le rappeur américain Kendrick Lamar nous préparait à la sortie de son nouvel album Damn. Tout d'abord en dévoilant le morceau The Heart part 4, qui ne se retrouve pas sur son disque, et ensuite en partageant le clip du titre Humble.

On trouve entre autres des collaborations avec les membres de U2, Rihanna, Zacari ainsi que des contributions de Mike Will Made-It, Badbadnotgood, The Alchemist ou encore James Blake.

Il y a peu, le rappeur américain avait déclaré dans une interview donnée au New York Times qu'il ressentait l'urgence de sortir quelque chose au plus vite étant donné la situation dans laquelle on se trouve.

À peine l'album dévoilé, certains fans de Kendrick Lamar annoncent déjà la sortie d'un nouveau disque ce dimanche. Différents indices comme des images postées sur les réseaux sociaux et sur Spotify ou les paroles de certains titres font penser que cet album relate la mort du rappeur qui ressusciterait deux jours plus tard, comme Jésus.