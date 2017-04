En écoute: Kasai Allstars a mitonné la bande-son de Félicité

Fan du collectif congolais Kasai Allstars, le réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis s'en est inspiré pour son prochain film qui sortira en salles la semaine prochaine, Félicité. Celle qui a donné son nom au film aurait d'ailleurs pu être Muambuyi, véritable chanteuse du groupe, une femme fière et libre qui fera tout pour sauver son fils.

Mais les Kasai Allstars n'ont pas fait qu'inspirer le film: ils y jouent également leur propre rôle et en ont écrit la bande-son. Une bande-son épatante, qui pourrait se voir comme une forme de prolongation de Tradi-Mods vs Rockers: Alternative Takes on Congotronics, ce double album orchestré par Crammed Discs qui créait des ponts entre transe kinoise et rock alternatif.

Comme ce dernier, Around Félicité fait le lien entre musiques d'ici et là-bas: on y retrouve notamment trois morceaux d'Arvo Pärt repris par l'Orchestre Symphonique Kimbanguiste, et les titres de Kasai Allstars ont été remixés par des noms aussi prestigieux que Clap! Clap! ou Daedelus. Avant la sortie officielle de la bande originale, ce vendredi chez Crammed, on vous en offre une petite sélection ci-dessous, remixes compris. À déguster sans modération.

Félicité sera présenté en avant-première ce dimanche 29 avril à Bozar, Bruxelles, en présence d'Alain Gomis. Ci-dessous, la bande-annonce du film, dont nous vous proposerons la critique et l'interview du réalisateur dans le Focus du 5 avril prochain: