En bateau avec 2manydjs, Cassius, Felix Da Housecat et les autres

Le Deep in the Woods qui mise sur la convivialité, le Fly Away qui se la joue club de vacances, Tomorrowland qui explose les limites du raisonnable... Pour se démarquer aujourd'hui, les festivals jouent la carte de l'originalité et de l'expérience immersive. Nouvelle preuve avec The Ark, "party cruise" qui étalera son line-up de 90 DJ's sur un paquebot en mode La Croisière s'amuse sur fond d'électro.

Oh, l'idée n'est pas neuve pour autant: on se souvient notamment du Motörboat Cruise de Motörhead, où Lemmy s'était doré la pilule un peu plus d'un an avant de passer l'arme à gauche. Ou encore de cette croisière EDM, faisant l'aller-retour de Singapour à Phuket, qui a bien mérité son surnom de "Tomorrowland des mers". Mais, jusqu'à preuve du contraire, The Ark est la première à aligner un line-up électro aussi exigeant et faisant autant la part belge aux DJ's belges, novices comme réputés.

Du 31 août au 3 septembre, le paquebot naviguera pour la première fois de Barcelone à Ibiza et Marseille, puis remettra le cap sur Barcelone. À son bord, Cassius, Sven Väth, Felix Da Housecat, Martin Solveig et bien d'autres, mais aussi, pour représenter la Belgique, 2manydjs, Woodie Smalls, John Noseda, Regi, Kenn Colt, Sem Thomasson, Henri PFR, Nick Bril, Yves Deruyter, Sven van Hees, M.I.K.E/Push (Universal Nation) et TLP.

Par contre, sans surprise, l'expérience coûtera évidemment un bras (de 600 à 6000 euros par personne à la grosse louche, en fonction du type de chambre). "Quand on aime, on ne compte pas"?