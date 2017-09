Eddy de Pretto, le talentueux blanc-bec qui vénère autant Kanye West que Nougaro

"Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté", balance nonchalamment ce petit gars au physique un peu ingrat sur le banc d'une salle de muscu qu'il n'a pas dû fréquenter bien souvent. Et c'est tant mieux: le kid en question, Eddy de Pretto, aura sans doute préféré rentabiliser son temps à "jouer avec les filles" ou à bosser ses paroles décomplexées et sa musique éthérée, loin des conseils d'un paternel aussi machiste qu'étouffant. Et Kid, titre éponyme d'un premier EP à paraître le 6 octobre prochain, de sonner comme un touchant acte d'émancipation, propre à "accélérer les rides" du père en question.

Remarqué aux Transmusicales de Rennes l'an dernier, Prix du Printemps de Bourges 2017, le jeune Eddy de Pretto est en bonne voie pour le succès et son premier disque promet de belles choses. Pas forcément évident pour quelqu'un qui cite aussi bien Kanye West que Claude Nougaro, Frank Ocean que Barbara, Françoise Hardy que Jay-Z. Quand la punchline rencontre la poésie, "la chanson française fait un pas de côté et le rap français n'a plus peur d'être sensible, de redevenir conscient".

À noter que la production de Kid a été confiée à Kyu Steed & Haze (Booba, PNL, Gucci Mane).