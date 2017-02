Drake, plus gros vendeur de disques de 2016

Drake, qui succède à la chanteuse Adele à la tête du classement annuel, a rencontré un immense succès avec son quatrième album, Views, ode à sa ville natale de Toronto, sorti en avril dernier d'abord en exclusivité sur le service de streaming Apple Music ainsi que sur iTunes.

"Views est le premier album à avoir été écouté un milliard de fois sur Apple Music, tandis que One Dance, le deuxième single de l'album, a été la première chanson à avoir été jouée plus d'un milliard de fois sur Spotify", souligne l'IFPI dans son communiqué.

Le chanteur britannique David Bowie, qui a sorti son dernier album, Blackstar, deux jours avant son décès en janvier 2016, se hisse lui à la deuxième place du classement. Son album a occupé la première place des "charts" dans 24 pays, note l'IFPI.

Suivent le groupe britannique Coldplay (3e) et la chanteuse - elle aussi britannique - Adele (4e), qui ont surfé sur le succès de leurs albums respectifs A Head Full of Dreams et 25, sortis en 2015 mais restés parmi les plus populaires en 2016.

L'IFPI, basée à Londres, réalise son classement en tenant compte des ventes de disques, des ventes en ligne et des téléchargements. Mais le groupe ne communique pas sur le volume total des ventes pour chacun des artistes.

Les 10 artistes ayant vendu le plus d'albums en 2016: