Dour: Trisomique, ta mère...

"En arrivant, j'ai cru que je m'étais trompé. Que j'avais débarqué au Pukkelpop, souriait vendredi après-midi un habitué du festival. Puis, je suis rentré dans le Labo et j'ai tout de suite compris que j'étais à Dour." Il est à peine 15 heures. Un MC trisomique fait du breakdance (la toupille, le saumon) sur des beats tordus pendant que son pote rappe devant un public interloqué. C'est comme ça qu'on aime Dour. Dans toute son audace, sa différence et ses singularités. Les Choolers sont nés en 2009 dans le cadre d'un projet européen. Ils étaient à l'époque une dizaine sur scène. Six handicapés mentaux parmi lesquels la star Pascal Duquenne. Aujourd'hui, ils ne sont plus que deux: Philippe Marien et Kostia Botkine. 30 ans, ca...