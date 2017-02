Dour fait la part belle au rock avec 12 nouveaux noms et une nouvelle scène

Après une série d'annonces ayant fait la part belle au hip-hop, à l'électro, au reggae ou à la musique world, il était temps que le festival de Dour annonce quelques noms en provenance de la planète rock. Cette année, les amateurs du genre auront droit à un nouveau terrain de jeu: La Caverne.

Mais qui seront les premiers groupes à fouler les planches de cette nouvelle scène? Tout en haut de l'affiche, on trouve le duo The Kills qui viendra présenter son dernier album Ash & Ice. Quand on connaît l'énergie que dégagent Alison Mosshart et Jamie Hince, il y a fort à parier que leur prestation sera un des moments forts du festival hennuyer. En parlant de duos, les américaines de Deep Vally seront également présentes pour faire monter une température qui ne risque pas de descendre avec la venue du Californien Hanni El Khatib.

La programmation s'étoffe aussi avec l'annonce des venues de Twin Peaks, Circa Waves, Meatbodies, All Them Witches ou encore les jeunes Irlandais de The Strypes.

Il y aura aussi de la place pour les groupes de rock dur sur la scène de La Caverne qui accueillera aussi les Courtraisiens d'Amenra, les Gantois d'Oathbreaker, le groupe français Alcest ou encore l'ovni musical Igorrr.