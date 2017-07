Double tuile pour Dour: après Earl Sweatshirt, c'est Solange qui annule

Deux sales nouvelles qui s'enchaînent pour le festival de Dour: après l'annulation mercredi des venues d'Earl Sweatshirt et Israel Vibration (sans grande explication pour le premier), c'est au tour de Solange, qui était l'une des grosses têtes d'affiche du festival, d'annuler sa venue dans le festival hennuyer.

"C'est avec une peine immense que l'équipe du Dour Festival, qui avait bossé depuis des mois sur sa venue, doit vous annoncer l'annulation de la chanteuse Solange pour raison médicale", déplore le festival dans un communiqué, qui cite le porte-parole de l'auteure de l'excellent A Seat at the Table:

"Suite à l'avis de son médecin, Solange doit malheureusement annuler son concert prévu au festival de Dour, Belgique. Après dix voyages intercontinentaux au cours des six dernières semaines, dont un concert en tête d'affiche au Montreux Jazz Festival la nuit dernière, elle souffre de symptômes graves liés à la fatigue à la déshydratation, et il lui a été conseillé de se reposer. Même si elle devrait se rétablir pleinement, elle est profondément désolée de décevoir ses fans belges."

Pour remplacer tout ce monde, on aura droit à Lomepal (samedi, 16h15 sur la Last Arena), Coely (jeudi, 15h45 sur la Last Arena) et Gucci Mane (jeudi, 21h00 toujours sur la Last Arena).

Yes, Earl Sweatshirt cancels his tour, following a cancelled festival in Iceland.https://t.co/dc1h8gCHBx -- Dour Festival (@dourfestival) 12 juillet 2017