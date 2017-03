Discogs se lance dans la vente de matériel audio

Créée il y a 17 ans, la plateforme web Discogs est devenue, grâce au crowdsourcing, la plus grande base de données de vinyles, CD, cassettes et DVD au monde. C'est ici aussi que les fans peuvent mettre en vente leurs disques les plus recherchés comme cette copie du Black Album de Prince qui a été achetée pour la somme de 15.000 dollars en 2016.

L'année passée, son créateur et directeur général Kevin Lewandowski annonçait le lancement d'une série de nouvelles bases de données pour les films, les livres, les bandes dessinées et le matériel audio. Dans une interview donnée au magazine Thump, il a déclaré que cette dernière, qui porte le nom de Gearogs, allait aussi devenir un lieu de vente dès le mois d'avril. Une décision qui semble évidente tant il est difficile de dissocier les vinyles du matériel qui permet de les écouter.

Pour le moment, Gearogs ne fonctionne que comme une base de données où tout un chacun peut aller rajouter les références du matériel qu'il possède, que ce soit pour enregistrer, amplifier, mixer ou encore reproduire de la musique.

Depuis la création de la plateforme, ce sont plus de 10.000 pièces d'équipement audio différentes qui ont été ajoutées. Un chiffre qui risque d'augmenter considérablement dès le lancement du magasin en ligne.