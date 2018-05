Deux sopranos belges parmi les 24 demi-finalistes du Concours Reine Elisabeth

L'organisation du Concours Reine Elisabeth a communiqué mercredi soir le nom des chanteurs et chanteuses qui accèdent aux demi-finales du prestigieux concours qui se tiendront les 4 et 5 mai à Bruxelles. La soliste belge soprano Charlotte Wajnberg (28) et la soliste soprano franco-belge Marianne Croux (27) ont été retenues par le jury à l'issue de la première épreuve.

Toutes deux sont diplômées d'un Master en Musique, délivré par la Haute école Artesis à Anvers pour Charlotte Wajnberg par le Conservatoire National Supérieur National de Musique et de Danse de Paris pour Marianne Croux.

Les autres artistes sélectionnés sont Vero Miller (24, Allemagne), Iain MacNeil (27, Canada), Ao Li (30, Chine), German Enrique Alcantara (30, Argentine), Sooyeon Lee (29, Corée du Sud), Danylo Matviienko (27, Ukraine), Rocio Perez ( 27, Espagne), Irina Jae-Eun Park (30, Corée du Sud), Felicitas Frische (31, Allemagne), Soo Yeon Lim (31, Corée du Sud), Eva Zaïcik (30, France), Sunghoon Choi (28, Corée du Sud), Héloïse Mas (30, France), Heejin Park (26, Corée du Sud), Anton Kuzenok (29, France), Fabien Hyon ( 29, France), Alex DeSocio (30, USA), Yuriy Hadzetskyy (25, Ukraine), Axelle Fanyo (29, France), Dani El Zein (28, France), Ionut Virban George (23, Roumanie), Samuel Hasselhorn ( 27, Allemagne).

L'épreuve organisée dans le studio 4 de Flagey devait départager 55 candidats au total dans le studio 4 de Flagey, dont 37 femmes et 18 hommes de 18 nationalités.

Lors des demi-finales les 4 et 5 mai, les candidats présenteront un récital avec accompagnement piano. Lors de leur prestation en finale, du 10 au 12 mai, ils seront accompagnés par l'Orchestre Symphonique de la Monnaie.

Le Concours Reine Elisabeth est organisé selon un cycle sur quatre années où l'épreuve est successivement consacrée au violon, au piano, au violoncelle et au chant. La session de chant en 2018 est plus courte que la dernière organisée en 2014 suite à une réflexion menée par le concours qui a choisi de s'aligner sur les autres concours de chants qui ne durent qu'environ une semaine.