Deux noms prestigieux de plus à l'affiche du Brussels Summer Festival

À force de pratiquer le grand écart entre les têtes d'affiches fédératrices (et un peu trop populo) et les noms respectables (pour garder un minimum de street cred), on pourrait croire que le BSF fait tout pour mériter ce statut de festival qu'on adore détester. Pourtant, force est de constater que la recette fonctionne assez bien, puisque le festival se remplit chaque année et qu'il arrive chaque fois à nous faire faire le détour par l'une ou l'autre scène à l'affiche rutilante.

Cette année, le Brussels Summer Festival a fait particulièrement fort, puisque, en plus des Pet Shop Boys dont on connaissait déjà la venue depuis un moment, on sait désormais qu'on retrouvera à l'affiche The Divine Comedy (auteurs d'un splendide nouvel album) et The Jesus and Mary Chain (come-back remarqué des auteurs de Psychocandy). La classe.

Parmi la vague de nouveaux noms qui viennent d'être annoncés, on retrouve également Ozark Henry, Saule, Fishbach, Piano Club, Talisco, Lescop, Guizmo, Clare Louise, Mia Lena, Joe Bel et The Black Tartan Clan. Ceux-ci s'ajoutent donc à Goldfrapp, Puggy, Jain, Feist, La Femme, Trust, Calypso Rose, Nouvelle Vague, André Brasseur, Soldout, Goose, Henri PFR, Orbital, Boulevard des Airs, Noa, Milow, Black Box Revelation, MHD, Allez Allez, Mass Hysteria, The Pirouettes, Radical Face, Jil Caplan et Balimurphy.