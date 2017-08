Despacito au saxophone, Bohemian Rhapsody au piano... : les covers classiques de chansons modernes

Dans une cover, l'artiste appose sa signature sur un morceau connu voire mythique. Et si l'originalité résidait dans le mélange des genres? Voici une sélection de chansons dont la musique a été réarrangée pour violon, piano, contrebasse ou encore saxophone.

Despacito de Luis Fonsi au saxophone

EdiSax Quartet est un orchestre de quatre saxophonistes originaires de Stockholm. Ce quatuor interprète les dernières chansons pop. Ils reprennent ici le très célèbre et ô combien entendu Despacito, l'occasion de (ré)écouter la chanson sous un angle différent.

Bohemian Rhapsody de Queen au piano

Jarrod Radnich, pianiste et compositeur, nous livre un solo de piano intense en interprétant Bohemian Rhapsody sur son piano à queue.

Whole Lotta Love de Led Zeppelin vs la 5e Symphonie de Beethoven

C'est une battle musicale étonnante que nous joue 2Cellos, formé de deux jeunes violoncellistes. Ceux-ci mêlent habilement le style classique de Ludwig van Beethoven au morceau rock de Led Zeppelin.

Let it Go (Libérée, délivrée du Disney La Reine des neiges) vs Vivaldi

The Piano Guys, ce sont quatre personnes: un pianiste, un violoncelliste, un vidéaste et un producteur. Ils ont décidé de mixer Let it Go et L'Hiver de Vivaldi (pièce tirée de ses Quatre saisons) afin de conférer davantage d'intensité dramatique à la chanson Disney. Pour ce faire, 90 pistes de violoncelle, de piano et de voix ont été utilisées.

Un medley de Lady Gaga version symphonique

Aston Music se compose de deux violonistes, d'un violoncelliste, d'un guitariste, d'un pianiste, et d'un percussionniste. Par des versions symphoniques de chansons pop, ce groupe d'amis désire notamment sensibiliser les jeunes à la musique classique.

Cheap Thrills de Sia au violon et violoncelle

Ember Trio est un trio à cordes britannique basé à Londres. Le violoniste et les deux violoncellistes s'attaquent ici à un morceau de Sia.

My Heart Will Go On (Titanic) de Céline Dion au violon

Taylor Davis aime surtout reprendre les musiques de jeux vidéo, de films et de dessins animés.

Wake me up de Avicii au violon, violoncelle et contrebasse

Simply Three est un jeune trio créé en 2010. Avec leur violon, violoncelle et contrebasse ils arrangent diverses chansons dans un style classique.

See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth à la flûte vietnamienne

La flûte vietnamienne d'Huyen Trang (participante d'Asia's Got Talent en 2015) s'accompagne d'un violon et d'un piano.

Nothing Else Matters de Metallica au piano

Voici un nouveau très beau solo de piano, cette fois de l'Américain William Joseph. Ce pianiste-compositeur-interprète aime mélanger les genres.

Dernière danse d'Indila d'un quatuor féminin

Amadeus, The Electric String Quartet, se compose de quatre femmes: deux violonistes, une violoncelliste et une pianiste. Ce quatuor originaire de Roumanie a réalisé six albums studio depuis 2000.

My Immortal d'Evanescence repris par Lindsey Stirling

Lindsey Stirling est aujourd'hui très connue pour ses compositions et ses performances scéniques avec son violon. Ses arrangements mêlent le classique et le moderne.

Hommage d'un duo à Chester Bennington

Derrière le nom de Brooklyn Duo se cache un couple marié, Marnie et Patrick Laird, reprenant des chansons au violoncelle et piano. Ils ont tous les deux suivi une formation de musique classique. Ils reprennent ici Numb de Linkin Park en hommage à Chester Bennington.

