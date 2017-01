Des news du front belge: Témé Tan, Mountain Bike, A Supernaut, Konoba, The Von Dead et Joy As A Toy

Témé Tan - Ça va pas la tête?

Ça fait un moment qu'on attend le premier album de Témé Tan, multi-instrumentiste et producteur bruxellois aux origines congolaises qui en a déjà convaincu plus d'un avec le single Améthys (386.000 vues YouTube à l'heure d'écrire ces lignes). Le morceau Ça va pas la tête?, qui scelle sa signature chez PIAS, augure le meilleur pour la suite: pas de doute, il est bien "le chaînon manquant entre Mathieu Boogaerts et Zap Mama, Alain Souchon et Kanye West".

"Cette chanson a été écrite pendant mon séjour à Conakry en octobre 2014, explique Tanguy Hassevoets. Le pays était alors stigmatisé par les médias occidentaux tandis que la population locale se battait contre la propagation de l'Ebola. Je voulais prévenir mes amis, ma famille. Et aussi leur rappeler que nous n'avions pas de raison de nous plaindre. Ça va pas la tête? On a la chance d'avoir la santé, d'être à l'abri du besoin."

Mountain Bike - This Lonely Place

On ne va pas le cacher, le deuxième album de Mountain Bike fait sans hésiter partie de ceux qu'on attend avec le plus d'impatience de la part de compatriotes, la faute à une première plaque proche de la perfection. Ce disque, Too Sorry for Any Sorrow, est prévu pour le 3 mars prochain chez Humpty Dumpty, se veut "résolument plus pop" sans oublier les racines garage du groupe, a été mixé par Staf Verbeeck (BRNS, Selah Sue, Melanie De Biasio, Drums Are For Parade), et serait quelque part "entre pudeur et pied de nez, invite Mac De Marco à un pique-nique de riffs scoubidous". Et son premier single, This Lonely Place, est carrément canon!

A Supernaut - La Menace

On connaissait déjà les talents d'acteur allumé de Thomas Venegoni, chanteur/guitariste du trio heavy bruxellois qui veut "faire le pont entre Cure et Black Sabbath" (Larsen). Aujourd'hui, il revient au sommet de sa forme dans un clip pour La Menace réalisé par Julien Henry (The Experimental Tropic Blues Band, Superlux, Vitalic...). Incarnant un médecin visionnaire ou psychopathe -c'est selon-, il en profite pour paver la route de l'album du même nom, qui sortira le 1er février prochain en marge d'un concert au Botanique. Ça s'annonce gratiné!

Konoba + R.O. - On Our Knees

Sur le point de sortir un premier album visiblement très attendu (les deux dates de "release" à l'Ancienne Belgique affichent complet depuis quelque temps), Konoba a livré récemment une version toute particulière de son morceau On Our Knees, puisqu'elle est faite uniquement de sons captés aux quatre coins de Bruxelles: crépitements, bruit du tram, frites que l'on retourne, verres qui trinquent... L'album Smoke & Mirrors paraîtra le 20 janvier prochain, la veille de sa première date à l'AB.

The Von Dead - Bad Noise

Fruit de l'impatience de 2/3 des têtes pensantes d'un Von Durden en standby, The Von Dead (...) marie les synthés eighties aux guitares suintant de fuzz pour un résultat musclé en diable qui n'oublie pas une petite touche de féminité. Le clip de Bad Noise, quant à lui, cache difficilement l'amour que porte le groupe pour un certain Quentin Tarantino... Le EP Dog Souls Fight sera présenté le 18 février au Belvédère, Namur.

Joy As A Toy - Madhouse

Il ne rentre pas a priori dans la catégorie des "singles qui annoncent un album" comme chacun des morceaux ci-dessus, puisque l'excellent Morning Mountains est déjà sorti il y a quelques mois (on vous disait tout le bien qu'on en pense ici), mais la sortie de Madhouse au format single devrait, dans le meilleur des mondes, relancer l'intérêt des radios pour les Bruxellois -à raison!