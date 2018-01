Des news du front belge: 9 nouveaux morceaux à se mettre dans les oreilles

Piano Club - Think for Yourself (feat. Blu Samu)

Retour aux affaires pour la bande d'Anthony Sinatra, qui s'offre en featuring Blu Samu, cette jeune pousse en laquelle on porte beaucoup d'espoir pour 2018. Un nouvel EP de Piano Club est prévu dans le courant 2018.

En showcase acoustique le 1/02 au Benelux, Bruxelles.

Angèle - Je veux tes yeux

Un deuxième morceau, à nouveau joliment clippé par sa complice Charlotte Abramow, pour la plus hypée des soeurs de/fille de. Frais à souhait, évidemment.

En concert au Botanique (Nuits) le 30/04 (sold out).

Greg Houben - Pourvu qu'elles soient douces

Une reprise avec un gros casting: pour illustrer sa version du tube de Mylène Farmer, Greg Houben a ressuscité François l'embrouille alias François Damiens, et s'est également adjoint les services de Fabrice Murgia pour jouer les scouts.

En concert à la Ferme du Biéreau le 11/03 et au Botanique le 25/05.

Samir Barris - Bonnes vacances

Ces dernières années, on l'a surtout connu avec la casquette de chanteur pour enfants (Ici Baba, Ba Ya Trio). Mais aujourd'hui il revient avec un troisième album solo, sobre et élégant. Pour le clip de Bonnes vacances, il est accompagné par la pétillante Margot Bancilhon, doublement à l'affiche au cinéma aujourd'hui (La Monnaie de leur pièce et Ami-ami).

En concert au Botanique (Rotonde) le 23/03.

Dholes - My Own Will

En parallèle à l'aventure Elvis Black Stars, son chanteur évolue également dans le registre pop électro avec le projet Dholes, un peu dans la veine de Phoenix. Un EP est en cours de préparation et les dates suivront.

Atome - Caméléon (feat. Coline Wauters)

Transformation de l'essai pour Atome, nouveau projet d'un ex-Vismets et d'un ex-Applause, avec ce morceau qui confirme les aspirations french touch du duo.

En concert au Botanique (Propulse), le 31/01.

Baloji - Soleil de volt

Alors qu'il vient de décrocher le D6bels Award du meilleur live, Baloji habille judicieusement son nouveau single par un "faux" live rétro à la Soul Train. Ensoleillé et électrique, forcément.

En concert e.a. à Democrazy, Gand, le 28/03.

The Choolers Division - Tututut

Le duo de MC trisomiques s'illustre avec un nouveau morceau sauvage, viscéral et sans filet. "C'est la preuve par deux que, dans le rap jeu, tu peux facilement ramasser des petites poules", ironisait un ami en relayant le clip sur Facebook. Pas mieux...

Veence Hanao x Le Motel - Asphalte

Plombé par des problèmes d'acouphènes, le MC bruxellois à la plume au vitriol avait raccroché le mic il y a quatre ans. Son retour aujourd'hui tient du miracle, et ce morceau avec Le Motel annonce un album pour le printemps, qui sera présenté aux Nuits Bota à l'occasion d'un double concert, les 1er et 2 mai.