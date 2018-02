Des cadors du rap français au Cabaret Vert

Damso et Booba, les deux grands noms du label 92i, figurent en tête d'affiche du festival ardennais. Une édition qui, il est clair, va attirer les fans de musique urbaine, d'autant plus que la programmation comprend également le duo mythique Suprême NTM, la pépite bruxelloise Hamza et l'Américain Travis Scott.

Il y aura de quoi bouger dans les Ardennes, avec le producteur français DJ Snake qui mènera la danse le jeudi, mais aussi la révélation belge Charlotte de Witte, le pionnier du moombahton Dillon Francis, et la très éclectique Honey Dijon.

À noter également, la présence du groupe pop/rock Phoenix, les Australiens de Parcels, ou encore Stephan Eicher, accompagné de la fanfare suisse Traktorkestar, pour un tout nouveau projet. Le reggae sera lui aussi bien représenté avec notamment Protoje, Groundation ou encore Jahneration.

100% éco-responsable

Le Cabaret Vert, se déroulant fin août à Charleville-Mézières dans les Ardennes françaises, a pour particularité de s'inscrire dans une logique d'économie sociale et solidaire, économie soucieuse de ses impacts sociaux et environnementaux. Par exemple, il met un point d'orgue à ce que les produits soient de qualité et proviennent du commerce de proximité (à la place des burgers surgelés, de la viande fraîche. Exit les bières populaires, le festival est fourni par les petites brasseries locales). Des changements à priori banals, mais qui procurent au festival une identité significative, et qui font du Cabaret Vert un festival 100% éco-responsable, et 100% durable.

Guillaume Scheunders