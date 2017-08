Déjà deux jours sold out pour le BSF, qui s'ouvre dimanche soir

Les pass One day pour dimanche et mardi ont été déclarés sold out, pour assurer le confort des festivaliers en tenant compte de la capacité maximale de la salle de la Madeleine qui est de 1.000 personnes, explique Nicky de Neef.

Il reste environ 500 pass 10 jours à vendre. Ils permettent d'accéder à la septantaine de concerts et événements programmés, sous réserve de places disponibles. Les ventes sont de 2% plus élevées que celles de l'année passée à la même période, note Denis Gerardy, le directeur du festival. Il ajoute que les pass one day pour la soirée de clôture avec le groupe britannique Pet Shop Boys partent très vite: "Des cars viennent d'Allemagne, de France et des Pays-Bas spécialement pour Pet Shop Boys, qui, à ma connaissance, ne fait que très peu de dates en Europe cette année".

Outre Pet Shop Boys, l'artiste canadienne Feist, l'interprète française Jain, Goldfrapp, le groupe de hard rock français Trust ou encore la diva africaine Calypso Rose figurent parmi les têtes d'affiches. Puggy partagera une création exclusive sur la place des Palais avec un choeur gospel.