Décès du guitariste de jazz américain Larry Coryell

Le guitariste de jazz américain Larry Coryell est décédé dimanche à l'âge de 73 ans dans un hôtel de New York, annoncent mardi plusieurs médias locaux, citant son porte-parole. Connu comme le "Godfather of Fusion", l'artiste s'était encore produit sur scène vendredi et samedi dans la métropole américaine et prévoyait même encore une tournée durant l'été prochain avec son groupe de fusion The Eleventh House.

Larry Coryell est né en 1943 dans l'Etat du Texas. Son album le plus célèbre sortira en 1969, Spaces, avec John McLaughlin, et est considéré comme à la base du mouvement jazz fusion des années 70, rappelle le site internet de Classic 21. Environ 60 albums ont émaillé sa carrière, dans lesquels il a, la plupart du temps, mélangé le jazz à d'autres types de musique, comme le rock par exemple.

Il a souvent bossé en collaboration avec d'autres, de Miles Davis à Gary Burton, en passant par Alphonse Mouzon, Ron Carter ou Chet Baker. Son dernier album en date est sorti le 14 octobre dernier (Barefoot Man: Sanpaku) et le suivant (Seven Secrets) était déjà prévu avec son groupe The Eleventh House pour le mois de juin.

Le guitariste, qui a eu deux fils, deux filles et six petits-enfants, est mort dans son sommeil.