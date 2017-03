De Jain à Feist, 13 nouveaux noms pour le BSF

Il y en a pour tous les goûts dans cette nouvelle salve de noms. Côté pop, on retrouvera la sensation Jain (les tubes Come et Makeba), les gloires locales de Puggy, la folk pop de Feist, les excellents La Femme dont on ne se lasse pas, ainsi que l'Anversois Milow et les Français de Boulevard des Airs.

Côté rock, on aura droit aux revenants de Trust ainsi qu'au duo-plus-si-duo-que-ça Black Box Revelation,

L'électro n'est pas en reste avec les cultes Orbital, les efficaces Goose et le petit jeune qui cartonne Henri PFR.

Un peu de world également, avec la chanteuse israélienne Noa et de hip hop, avec MHD.