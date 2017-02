David Bowie et les futurs lieux mythiques du rock

Plus d'un an après sa mort, David Bowie continue de faire parler de lui. Ce mercredi, il était sacré pour la 3e fois artiste britannique de l'année et son dernier album Blackstar raflait le prix du meilleur album aux Brit Awards. Ses fans viennent également de lancer une campagne de crowdfunding afin d'ériger un monument en son honneur au coeur de Brixton, le quartier londonien d'où il est originaire. Un éclair rouge et bleu géant inspiré de l'album Aladdin Sane et du maquillage de l'artiste devrait surgir en face de la gare, là où des centaines de londoniens sont déjà venus se recueillir à l'annonce du décès du chanteur. Le collectif This Ain't Rock'n Roll espère rassembler un peu moins d'un million de livres en 28 jours pour construire leur "Ziggy Zag". Situé à quelques pas d'une fresque murale représentant elle aussi la pochette d'Aladdin Sane, il devrait attirer l'attention des pèlerins du rock qui arpentent chaque année les rues londoniennes à la recherche de lieux mythiques.

"J'ai toujours eu un besoin irrépressible d'être quelque chose de plus qu'un être humain",affirmait David Bowie. Le voeu de l'artiste polymorphe est sur le point d'être exaucé. Comme de nombreuses icones pop-rock, il est hissé au rang de dieu à titre posthume. À leur mort, ces musiciens laissent des souvenirs, des chansons et des reliques. Guitares, costumes, partitions, morceaux inédits ou photos: tous les objets qui les entourent s'auréolent d'une mystique particulière. Pour parachever leur nouvelle religion, les fans choisissent ensuite des lieux de culte.

Elvis Presley a transformé Graceland en machine touristique mais aussi en véritable lieu de pèlerinage, comme le prouve Jim Jarmush avec Stranger Than Paradise. À Londres, Abbey Road est traversée et photographiée comme un trophée par des hordes de beatlesmaniaques. Dans un esprit plus lugubre, le cimetière du Père Lachaise est visité par les fans de Jim Morrisson qui se recueillent (entre autres) sur la tombe du Roi Lézard. Le 23 Brook Street, qui a eu l'honneur d'accueillir Jimi Hendrix entre 1968 et 1969, est aujourd'hui devenu un musée. Mêlant intérêts commerciaux et sentimentaux, ces lieux auréolés d'histoire attirent touristes, fanatiques et investisseurs.

Prince, David Bowie, Leonard Cohen, George Martin (le "5e Beatle") ou encore Paul Kantner (Jefferson Airplane)... 2016 aura été une années noire pour le monde de la musique. Si on ajoute à ces légendes défuntes Lou Reed, Michael Jackson, Amy Whinehouse, Lemmy Kilmister (Motorhëad), Joe Cocker, Daniel Darc et Whitney Houston, on constate que ces 10 dernières années auront été propices à l'apparition de nouveaux "cultes". Voilà les futurs lieux mythiques du rock réunis dans un diaporama.