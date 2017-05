Dans la valise de Pale Grey: journal de bord d'une tournée européenne

De retour d'une tournée à travers l'Europe en compagnie d'Electric Guest, Pale Grey nous a ramené une série de clichés glânés ici et là. Ces photos présentées sous forme de dyptique ont été prises par Gilles Dewalque, le chanteur du groupe, et sont autant de témoins de ces moments "off" qui jalonnent la vie sur les routes.