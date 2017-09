Damso, première tête d'affiche pour Couleur Café ET Les Ardentes

Alors qu'encore récemment, Damso Dems se faisait rare en concert, il semble avoir pris goût à la scène puisqu'il était l'an dernier à Dour et aux Ardentes et qu'il remettra le couvert cet été avec un duo Couleur Café/Ardentes, après un Forest National sold out le 20 octobre prochain.

Pour Couleur Café, c'est le vendredi 29 juin que ça se passera, et des tickets "super early bird" sont d'ores et déjà en vente (jusqu'au 15 novembre) au prix de 37 euros la journée / 72 euros les 3 jours. Le festival aura lieu du 29/6 au 1/7 sur le nouveau site au pied de l'Atomium. Infos: www.couleurcafe.be

Une semaine plus tard, le jeudi 5 juillet, Damso sera donc aux Ardentes, et des pass 4 jours "very early bird" sont également disponibles au prix de 90 euros pour 4 jours (limité à 1000 pass). Le festival se tiendra du 5 au 8 juillet, au parc de Coronmeuse. Infos: www.lesardentes.be