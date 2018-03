Damso est l'artiste le plus écouté en streaming en 2017

L'album Ipséité se retrouve à la tête du classement francophone des albums, précise Sam Jaspers, directeur d'Ultratop. Quatre de ses titres se placent également dans le top 10, dont Macarena et Mwaka Moon. Le rappeur bruxellois a été au centre de l'actualité ces dernières semaines, en raison d'une controverse sur l'hymne des Diables Rouges pour la Coupe du monde de football qui se tient en Russie cet été. Damso devait composer cet hymne mais l'Union belge de football est finalement revenue sur sa décision, sous la pression de certains de ses sponsors et de politiques. Ceux-ci avaient été interpellés par le Conseil des Femmes, qui accuse l'artiste de véhiculer des paroles dégradantes envers la gent féminine. Damso avait réagi à cette polémique en affirmant que "cette promo est exactement ce qu'il me fallait pour mon album".

Les anciens lauréats de l'Ultratop Streaming Award, Dimitri Vegas & Like Mike et Lost Frequencies, complètent le podium. Oscar and The Wolf se retrouve quatrième et Bazart cinquième.

Le titre Here With You"de Lost Frequencies & Netsky est, lui, le titre local le plus écouté en streaming, signale encore Sam Jaspers.