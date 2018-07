Crash Test S03E39: Milo Yiannopoulos, Jordan B. Peterson et Ted Nugent : humains, après tout

Joe Rogan a peut-être raison : le format classique du talk-show radiophonique et télévisé serait une chose agonisante. Le public invité à applaudir les punchlines par des chauffeurs de salle, l'attention à tout bien compacter pour ne pas dépasser un certain timing dans les questions et, surtout, dans les réponses... Tout cela pourrait être en train de mourir. Du moins Joe Rogan le pense et Joe Rogan a un argument-massue en sa faveur : The Joe Rogan Experience, son podcast presque quotidien, rencontre une audience dingue : selon les sources, quinze à trente millions de personnes. Or, il n'y a dans ce talk-show ni fioritures, ni artifices. Joe Rogan reçoit son invité en studio et ils discutent librement, sans coupure, généralement pour deux ou trois heures d'affilée. Ce n'est pas toujours de très haute voltige mais un large public serait donc demandeur. Chez Joe Rogan, il y a en effet souvent des conversations qui patinent et qui s'enlisent et on ne compte plus les invités plus que douteux : chercheurs débilosses en pseudo-sciences, figures de l'alt-right, comiques pas drôles, Ted Nugent. Tout comme DJ Kwak et moi-même du temps du Focus Brolcast, Joe Rogan ne prépare pas non plus toujours fort bien ses interviews et laisse donc souvent filer des grosses conneries sur les extraterrestres dans l'Egypte Ancienne (pas grave) et sur l'Islam (plus grave). Il y a toutefois quelque-chose de séduisant dans cet hors-fomat ; quelque-chose d'intéressant aussi dans le fait qu'un large public, que les experts pensaient pourtant incapable d'attention sur la durée, s'embarque dans des podcasts a...