Couleur Café: Le triomphe de la canopée

On passe devant 77, groupe de Laeken et fier de l'être sur la Blue Stage. Le "nouveau phénomène du rap bruxellois" paraît davantage comme le syndrome d'un large sillon Damso/Romeo qui embarque aussi des suiveurs moins talentueux : un peu comme en (19)77 justement où il y avait Clash et puis aussi les UK Subs. On n'a pas grand-chose à dire de Stikstof, collectif bruxellois exprimant en ménapien son sens du hip hop collectif si ce n'est que comme Niveau 4 le samedi, une bonne partie des spectateurs flamands est précisément là pour çà : les lois de sélection naturelle feront aimablement le tri d'ici deux-trois ans. D'ici là, qu'adviendra-t-il de Masego, né en Jamaïque il y a 25 ans, avec des racines sud-africaines, vivant aux Etats-Unis. Sans doute le seul endroit où son TrapHouseJazz peut pareillement circuler dans l'essoreuse des musiques urbaines. Accompagné d'une DJette, la grande tige en ceinture Vuitton et socquettes blanches en sandales ouvertes (...), ...