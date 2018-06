Couleur Café : Ladies first

On oublie vite. En 2017, Couleur Café quittait son site historique de Tour & Taxis pour débarquer au Heysel, au pied de l'Atomium. Un an à peine plus tard, c'est presque comme si le festival avait toujours été là, reconquérant un public qui avait commencé à se lasser des pavés du canal. Vendredi, c'était en effet déjà la grande foule, guidée, il faut dire, par un soleil éclatant. Résultat : un premier sold out, 23 000 personnes en tout - ce qui a pu se ressentir aussi, dans les files aux bars notamment...

