Concours Reine Elisabeth: les 24 demi-finalistes sont connus

Soixante-huit musiciens, 21 femmes et 47 hommes de 22 nationalités différentes (aucun Belge), prenaient part aux épreuves publiques. Après cette première phase, qui se déroulait cette semaine et se terminait samedi soir, ils sont 24 à poursuivre leur parcours en demi-finale. Cinq Français, quatre Japonais, trois Sud-Coréens, deux Russes, deux Allemands, deux Autrichiens ont été retenus par le jury, ainsi que des candidats colombien, américain, chinois, hongrois, biélorusse et polonais.

Lors de la demi-finale, tout au long de la semaine prochaine, chaque candidat se présentera deux fois au Studio 4, à Flagey: une fois pour y interpréter un récital ainsi que l'oeuvre imposée, composée par Annelies Van Parys, et une autre fois pour y jouer un concerto de Luigi Boccherini ou Joseph Haydn, concerto qu'il aura choisi parmi trois propositions. Des tickets sont encore disponibles, avec chaque jour, de lundi à samedi compris, une séance à 15h00 et une autre à 20h00.

La toute première à se frotter à l'imposé inédit sera, lundi après-midi, la Française d'origine arménienne Astrig Siranossian. Née en 1988, elle est artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Le Chinois Sihao He, l'Allemand Valentino Worlitzsch et le Japonais Yuya Okamoto sont également au programme de cette première session de demi-finale.

Les 12 finalistes seront proclamés samedi prochain en fin de soirée, après les dernières sessions de demi-finale.