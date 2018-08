Concours Circuit 2018: voici les 25 groupes sélectionnés

270 candidats au départ, 25 artistes sélectionnés: le jury du Concours Circuit 2018 a tranché. Et s'est donc arrêté sur 25 projets aux styles très variés, du pop-rock à l'électro en passant par le hip hop, le folk, la world music, le psyché ou encore le funk. Ceux-ci s'affronteront lors de différentes phases éliminatoires jusqu'à une grande finale qui aura lieu au Botanique et qui leur permettra de décrocher de nombreux prix (des sous mais aussi des coachings, des heures en studio, des programmations en festivals, etc.).

Nous présenterons individuellement chacun de ces groupes dans des capsules vidéo que vous verrez fleurir sur notre site et nos réseaux sociaux au cours des prochaines semaines. En attendant, voici déjà la liste des participants, répartis par dates d'éliminatoires qui se dérouleront dans cinq salles "locales" un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Ces concerts seront ouverts à tous, avec une entrée gratuite ou accessible à un prix modique.

À noter également dans vos agendas, les dates des tiers de finale (le 24 octobre à l'Atelier 210, le 25 octobre au Reflektor et le 26 octobre au Rockerill), ainsi que de la finale (le 8 décembre au Botanique).