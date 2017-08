Colossus, le disque le plus personnel et inspiré de Triggerfinger

Après quatre albums bouillants, le groupe flamand met la pédale douce. Pas intégralement: l'album s'entame sur la carnassière chanson titulaire et la grillade continue sur Upstairs Box. Mais en six semaines passées à Santa Monica chez le producteur Mitchell Froom (Tom Waits, Costello, McCartney), le travail s'est concentré sur la tension narrative et l'épiderme des morceaux. Ceux-ci proposent volontiers plusieurs navigations, dans Steady Me, rythmiquement impressionnant, ou Wollensak Walk, instru de valse futée fondu en rock'n'roll fifties. Ce parfum-là, mixé avec d'autres évidences (Bowie, QOTSA), n'empêche pas le disque d'être le plus personnel comme le plus inspiré de Triggerfinger.

Distribué par V2 Records. ***(*)

Les 14 et 15/12 à l'AB (sold out).