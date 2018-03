Cinq vinyles à se procurer lors du Record Store Day

Mac DeMarco - Old Dog Demos

Composé de 15 titres, ce LP du multi-instrumentiste Mac DeMarco comprend des versions instrumentales et des démos de son dernier album This Old Dog. En prime, il sort une face B totalement inédite.

Rage Against The Machine - Live At The Democratic National Convention 2000

Un an après la sortie de leur album The Battle of Los Angeles, Rage Against The Machine faisaient leur réelle bataille dans Los Angeles, en face du Staples Center où se tenait la convention du parti démocrate américain. Ce jour-là, le groupe de Tom Morello se produisait devant des milliers de personnes pour protester contre le manque de démocratie aux États-Unis. Un live mythique disponible pour la première fois en vinyle.

The National - Boxer, Live in Brussels

En novembre 2017, The National devait passer par notre capitale pour une série de deux concerts à Bozar. Deux représentations qu'ils ont annulé et troqué pour un show une semaine plus tard à Forest National. Une annulation justifiée puisqu'ils devaient jouer pour la fondation d'un certain couple Obama. Donc un report au 9 novembre, où les fans seront un peu décontenancés. En effet, venus écouter le nouvel album Sleep Well Beast, ils entendront Boxer pour les dix ans de celui-ci, et le résultat sera maintenant disponible en vinyle.

Nas - Illmatic live at Kennedy Center

L'un des plus grands albums de rap de tous les temps dont presque toutes les pistes sont devenues des classiques du genre, interprété en live par Nas accompagné du National Symphony Orchestra au Kennedy Center de Washington en février dernier. De quoi donner bien envie à tous les amateurs de hip hop.

Phoenix - Monologue

Un single inédit enregistré durant les sessions Ti Amo et jamais publié. Monologue est un morceau exclusif ne figurant pas sur l'album des français sorti en juin dernier.

La liste complète des vinyles qui sortiront lors du Record Store Day 2018: En France: http://disquaireday.fr/ Aux Pays-Bas: http://recordstoreday.nl/rsd-2018/

Guillaume Scheunders