Chuck Berry: une vie sex, drugs & rock'n'roll

De sa longévité, il a souvent pu donner l'impression d'en tirer une certaine fierté. Voire matière à atténuer une amertume tenace. On sait que l'homme était rancunier: si on lui a longtemps confisqué le titre d'inventeur du rock'n'roll, rôle incarné par plus "blanc" que lui, au moins Chuck Berry a-t-il su durer... En octobre dernier, il avait fêté ses nonante ans, et annoncé dans la foulée un nouvel album. Finalement, le musicien s'est éteint ce 18 mars, chez lui, dans le comté de St-Charles, Missouri. À l'annonce de sa mort, les hommages n'ont pas manqué d'affluer pour saluer le génial pionner, de Mick Jagger ("il a illuminé notre adolescence") à Bruce Springsteen ("le plus grand auteur de l'histoire du rock"). Les images d'archives montrant à peu près toutes le même spectacle: la longue silhouette d'échassier, les extravagances de celui qui a compris que le rock était aussi un show (son fameux duckwalk), et surtout les paluches immenses se baladant sur le manche.

