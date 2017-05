Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, est décédé

Chris Cornell, né Christopher John Boyle le 20 juillet 1964, est mort mercredi soir de manière "soudaine et inattendue", quelques heures après un concert au Fox Theater de Detroit, dernière étape d'une tournée américaine de Soundgarden. La cause de sa mort est encore inconnue.

Cornell s'est imposé comme l'un des plus grands vocalistes rock de sa génération en tant que chanteur de Soundgarden, groupe qu'il a fondé à Seattle en 1984. Considéré comme l'un des piliers du grunge aux côtés de Nirvana, Pearl Jam et Alice In Chains, Soundgarden a sorti cinq albums de 1988 à 1996 et s'est fait connaître du grand public avec le morceau Black Hole Sun (album Superunknown, 1994). Le groupe s'était récemment reformé et avait sorti un nouvel album, King Animal, en 2012.

En 2001, Chris Cornell a formé Audioslave avec les musiciens de Rage Against the Machine. Le groupe se séparera en 2007, après avoir sorti trois albums.

Chris Cornell avait également sorti cinq albums solo et composé le générique de Casino Royale, le premier James Bond avec Daniel Craig. Il a aussi fait partie du supergroupe grunge Temple of the Dog, avec Eddie Vedder et des membres de Pearl Jam et Soundgarden.

En guise d'hommage, voici quelques morceaux de choix parmi sa vaste discographie.