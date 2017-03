Cette chanson n'aura jamais deux fois le même clip

Ils sont quatre, ils sont originaires de Manchester, ils n'ont encore que deux morceaux à leur actif et ils comptent moins de 300 fans sur leur page Facebook, mais le groupe Shaking Chains vient probablement de réussir un joli coup de promo. Pour illustrer leur titre Midnight Oil, ils ont développé une intelligence artificielle capable de sélectionner de courts extraits de vidéos trouvées sur YouTube pour les mettre l'un à la suite de l'autre et réaliser un clip disponible ici.

En arrivant sur la page, un texte d'introduction prévient que ce film est "juste pour vous. Réalisé par une machine, il y a quelques instants". Ce qui fait qu'il est possible d'écouter la chanson autant de fois que l'on souhaite sans pour autant que son clip ne devienne une routine. Mais il est également vrai que si l'on a aimé le montage de vidéos qui vient de nous être proposé, il sera impossible de le voir à nouveau. Au début, ils ont délimité les recherches de leur algorithme à l'aide d'une centaine de mots-clés faisant référence au morceau, mais le but est que leur création fonctionne d'elle-même et qu'elle puisse décider les termes qui vont être utilisés pour rechercher les images. Étant donné le nombre de vidéos disponibles sur la plateforme YouTube, la quantité de combinaisons est presque infinie.

On tombe donc sur tout et n'importe quoi, entre des tutos de maquillage, des chats mignons, des vidéos de famille ou encore des images de Donald Trump. Derrière cette idée se cache Jack Hardiker, qui n'est autre que le batteur du groupe. Le musicien y voit une façon de faire prévaloir l'art sur la propriété, de valoriser le hasard, mais cela questionne également la manière dont les algorithmes peuvent influencer notre quotidien.

Maintenant, il reste surtout à voir comment les événements qui vont se produire dans le futur vont influencer le clip du quatuor de Manchester, mais nul doute que l'on entendra encore parler d'eux.