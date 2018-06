Caraïbe, l'échappée en solo du leader des Vismets

Dan Klein présente Second Hand Love, le premier titre de son nouveau projet musical, élaboré dans une chambre du Jam Hotel, où il a notamment été rejoint par les membres de Great Mountain Fire. Le clip, aussi pop et onirique que le morceau, est signé Marine Dricot (Girls in Hawaii, Robbing Millions...).