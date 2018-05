Cake Up, premier titre du groupe Gold Lemonade... produit par un Jackson 5

Les Jackson Five, emmenés par Michael, ont marqué à jamais le monde de la musique avec leurs millions de disques vendus et leurs dizaines de tubes. De I Want You Back et ABC sorti chez Motown à Can You Feel It ou Shake Your Body de la période The Jacksons chez Epic, le répertoire du clan Jackson est vaste. Mais les célèbre frangins de la musique noire américaine n'ont plus sorti de disque ensemble depuis des années. Cela ne les empêche pas de développer leurs propres projets solos, en marge d'une série de concerts retour qu'ils réalisent depuis plusieurs années.

Jackie Jackson, l'aîné du groupe, s'est lancé dans la production. Cette année, il a officialisé la création de son propre label baptisé Critically Amused au sein duquel il a signé deux poulains. D'abord, le groupe Gold Lemonade composé de Lya Lewis, DJ féminine d'origine française et Jagg Spvrrow, artiste caribéen originaire de St Martin. Ensuite, DBL artiste originaire de Sainte-Lucie.

Le premier morceau sorti de l'écurie Critically Amused s'intitule Cake Up, morceau à la croisée des chemins entre hip hop et électro.

Le label qui vient de se voir consacrer un long article dans le prestigieux Billboard annonce la sortie de plusieurs titres de ses 2 artistes dans les semaines à venir. De quoi préparer l'été.