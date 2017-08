Cabaret Vert, festival multifacettes

La 13e édition du festival Cabaret Vert prendra place du 24 au 27 août à Charleville-Mézières (France), entre la Belgique et le Luxembourg. La programmation s'annonce riche et variée. Niveau musique, trois scènes où on pourra (re)découvrir le quatuor californien Allah-Las ainsi que les girl bands rock Goat Girl et Yassassin, aux côtés de Justice, Flume, Korn, London Grammar, Jain, The Kills ou encore Franz Ferdinand. Le versant BD du festival met quant à lui à l'honneur le thème la science-fiction, avec notamment Fred Duval et Jean-Luc Istin, scénariste d'Androïdes. Ce sera aussi l'occasion de découvrir des jeux de société grâce à l'association La Cave à Jeux. Les arts de la rue et le cinéma seront également de la partie, avec entre autres du théâtre de rue, des spectacles de marionnettes, la projection de documentaires et de clips.

Nouveauté de cette année, le village associatif devient "L'Idéal", où prendront place des discussions et des ateliers sur les thématiques du développement durable (transition énergétique, finance solidaire, architecture durable, protection de la nature...). Une compétition de développement informatique aura également lieu: le Hackathon organisé par l'association HackArdennes. 6 équipes de 5 personnes (développeurs, graphistes, porteurs d'idées) vont devoir réaliser un projet d'applications Web qui présentent une innovation en termes de développement durable.

Informations et billets sur www.cabaretvert.com