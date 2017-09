Brolcast: Lorenzo Serra, la nuit lui appartient!

Fin des années 80, Lorenzo Serra co-organise des raves avec notamment Olivier Gosseries aux platines dans une maison de jeunes et son parc attenant de Woluwé Saint-Lambert. On le perd ensuite quelque peu de vue pour finir par le retrouver, début des années 2000, en pleine vague electroclash, mêlé à l'aventure Dirty Dancing, au Mirano et, plus tard, derrière le Libertine Supersport, au K-Nal. Soit autant de soirées dansantes bruxelloises que l'on peut qualifier sans exagération de "générationnelles", qui auront marqué pas mal de monde et empêché la ville de ronronner à des époques pas toujours très riantes de son histoire noctambule. Lorenzo n'a toutefois rien d'une figure du passé puisque le voilà aussi aujourd'hui embarqué dans l'aventure festivalière du Listen et le retour, cet hiver, d'un Libertine Supersport mensuel et reprenant ses aises au K-Nal. Ce qui n'est pas un scoop mais presque... (sc)

