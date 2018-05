Boiler Room lance 4:3, le "Netflix de l'underground"

En plus d'organiser et de diffuser en direct dans le monde entier des soirées techno/électro, Boiler Room va s'affirmer un peu plus dans le monde de l'underground en lançant son site de streaming vidéo ayant pour thème cette culture de la fête, de la performance, du contre-pouvoir et de l'anti-establishment.

Sur 4:3, on retrouve des films musicaux, des documentaires, des courts métrages et des séquences inédites. On peut y retrouver notamment le documentaire de 2012 The Sound Of Belgium, racontant l'arrivée de la culture de la fête en Belgique, passant des orgues de barbarie du début du siècle jusqu'aux rave parties d'aujourd'hui.

Si aujourd'hui le site n'en est qu'à sa période de lancement, il sera officiellement inauguré à partir du 29 mai. Parallèlement à cette inauguration, Boiler Room organisera une exposition temporaire d'une semaine qui aura pour objet l'oeuvre du musicien Arthur Russell, en collaboration avec la New York Public Library. Et pour ouvrir cette semaine d'exposition, qui se déroulera dans la crypte d'une église londonienne, les organisateurs ont prévu la diffusion du film retraçant la vie du musicien, Swimming with Arthur Russell ainsi que des concerts de JD Twitch, la violoncelliste Lucinda Chua et Whities Reckonwrong.

Les demandes d'invitations pour cette soirée sont toujours ouvertes et seront attribuées au hasard, comme pour toutes les soirées Boiler Room. https://boilerroom.tv/session/swimming-arthur-russell

Guillaume Scheunders