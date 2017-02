Bob Marley: de nouveaux enregistrements découverts

Voilà une nouvelle qui va ravir les fans de Bob Marley. Ces treize enregistrements étaient entreposés dans des vieux cartons dans un hôtel situé dans le nord-ouest de Londres. C'est dans cet hôtel que Bob Marley et son groupe The Wailers séjournaient pendant leurs tournées en Europe au milieu des années 1970.

Retrouvés il y a un an, dix des treize enregistrements que les fans ont appelé The Lost Masters (les enregistrements perdus), ont pu être sauvés. En effet, à leur découverte, elles avaient subi de graves dommages causés par l'humidité. Après douze mois de travail acharné, la plupart des bobines ont pu être remasterisées en haute qualité.

Sur ces enregistrements, on peut écouter les versions live de plusieurs de ses tubes comme I Shot The Sheriff, Exodus ou encore No Woman No Cry interprétés lors de concerts à Londres et à Paris entre 1974 et 1978.

C'est grâce à Joe Gatt, un businessman londonien et amateur de Bob Marley, que l'on pourra bientôt apprécier l'écoute de ces concerts. Après avoir donné les bobines endommagées à Louis Hoover, un ami chanteur de jazz, il les a confiés à Martin Nichols, un technicien du son au White House Recording Studio, qui a pu nettoyer la plupart d'entre elles.

Ces opérations de restauration auront couté 25.000 livres (28.975 euros). Un investissement qui en vaut la chandelle selon Louis Hoover qui déclare avoir senti les poils de son cou se hérisser à l'écoute des concerts.