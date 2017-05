Blanche qualifie la Belgique pour la finale de l'Eurovision

La jeune femme de 17 ans, Ellie Delvaux de son vrai nom, était la 5e à se présenter lors de la soirée. En longue robe noire, seule sur scène, elle a livré une prestation sobre au regard des standards habituels du concours, sans danseur ni effets extravagants. La mise en scène de la prestation avait d'ailleurs été modifiée par rapport aux répétitions, vers une ambiance plus sombre.

La liste des finalistes issus de cette première demi-finale, révélée par les présentateurs de la soirée en ordre aléatoire en toute fin de programme, comprend également la Moldavie, l'Azerbaïdjan, la Grèce, la Suède, le Portugal, la Pologne, l'Arménie, l'Australie et Chypre. La Belgique a été annoncée en dernier lieu, alors que le suspense était à son comble. La candidate belge n'a pas caché son émotion au moment d'entendre qu'elle prendrait bien part à la "grande finale" de samedi soir. La deuxième demi-finale, avec 18 autres pays, aura lieu le 11 mai. Là aussi, 10 candidats seront retenus.

L'Ukraine, pays hôte, ainsi que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, ne doivent quant à eux pas passer par les demies. Les pays qualifiés le sont sur base de points, dont la moitié provient des votes des téléspectateurs et l'autre moitié d'un jury d'experts. Après Loïc Nottet en 2015 et Laura Tesoro en 2016, 2017 verra la Belgique participer pour la troisième année d'affilée à la finale de l'évènement, organisé par l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER).