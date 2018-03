Björk en Belgique cet été

Le Gent Jazz Festival invite la seule et l'unique Björk en Belgique le 11 juillet prochain. Cela fait 6 ans que la star islandaise est passée dans nos contrées pour ce qui sera son seul concert de l'année dans le Benelux. La place Saint-Pierre à Gand, où ont déjà joué Prince, Leonard Cohen, Ennio Morricone ou Massive Attack, servira de décor féerique à un spectacle qui promet de mêler les shh shh maîtrisés aux zing boom explosifs. La vente des billets (74 ou 92 euros) débutera ce vendredi 9 mars à 11h00 à l'adresse www.bjork.gent.

Depuis ses débuts avec The Sugarcubes, en passant par le célèbre It's Oh So Quiet, jusqu'à son dernier album Utopia (qu'on qualifiait à sa sortie d'"aussi ébouriffant qu'étouffant", lire notre critique), cela fait quatre décennies déjà que Björk ne cesse de se réinventer, flirtant tantôt avec l'électronica, tantôt avec le classique, le trip hop et l'avant-garde.