Billy de Pale Grey: clip aérien pour morceau rêveur

Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Pale Grey. Et pour cause: le groupe liégeois, qui sortait son dernier album Best Friends il y a quatre ans, s'est enfermé en studio plus d'un an pour en composer et enregistrer le successeur. À en juger par ce titre avant-coureur très prometteur, Billy, on a envie de croire qu'ils ont bien fait de prendre le temps pour bien faire les choses: bien au-delà des attentes, le Pale Grey nouveau s'est affranchi de son esthétique folk-pop innocente pour proposer quelque chose de plus habité, introspectif et aventureux. On ne va pas le cacher: on aime beaucoup.

Le EP Ghosts, à paraître le 12 mai prochain, sera présenté sur scène aux Nuits du Botanique le 15 mai, après une tournée européenne en première partie d'Electric Guest. L'album complet suivra à l'automne.